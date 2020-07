Lazio, le pagelle dei quotidiani: Lazzari illumina, Ciro e Ace spenti

Alla Lazio non basta il miglior Lazzari della stagione per poter portare a casa il risultato e risollevare il morale. Raspadori e Caputo disintegrano i sogni di gloria della squadra di Inzaghi, coadiuvati dalle brutte prestazioni di chi è sceso in campo con la maglia biancoceleste. Questi sono i voti dei quotidiani ai capitolini.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 5, Bastos 5, Acerbi 5.5, Radu 5.5 (Vavro dall'83' sv), Lazzari 6.5, Milinkovic 5 (Leiva dal 67' 4), Parolo 5, Luis Alberto 5 (Adekanye dall'83' sv), Lukaku 4.5 (Jony dal 46' 4.5), Caicedo 5 (Cataldi dal 61' 6), Immobile 5, Inzaghi 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6.5, Bastos 5, Acerbi 5, Radu 5 (Vavro dall'83' sv), Lazzari 6.5, Milinkovic 4.5 (Leiva dal 67' 5), Parolo 5.5, Luis Alberto 6 (Adekanye dall'83' sv), Lukaku 5 (Jony dal 46' 4.5), Caicedo 4.5 (Cataldi dal 61' 6), Immobile 4.5, Inzaghi 4.5.