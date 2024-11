Lazio, le prime volte non si scordano mai: settimana da urlo per Romagnoli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sta acquisendo sempre più un ruolo da leader nella difesa della Lazio Alessio Romagnoli, difensore che è entrato subito nelle grazie di Baroni per il suo carisma e le sue doti difensive. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questa è stata per lui una settimana ricca di emozioni, che avrà come culmine l'incontro di oggi con il suo grande idolo di sempre, ovvero Alessandro Nesta. Tutto era cominciato però domenica scorsa, quando l'ex giocatore del Milan aveva per la prima volta indossato la fascia da capitano durante la sfida contro il Cagliari. Tra questi due fuochi, c'è stato tempo anche per trovare la sua prima gioia europea, segnando un bel gol di testa al Porto in Europa League.