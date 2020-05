Lazio, Leiva: "Per lo Scudetto la vera sfida è con noi stessi. Io ci credo!"

Non vede l'ora di tornare in campo, Lucas. Piano piano deve ritrovare la forma post intervento al menisco: avrà tempo ancora un mese prima dell'ipotetica ripresa del campionato. Circa 30 giorni da Leiva, da combattente nato: non ci pensa minimamente a saltare qualche match. Le dodici partite rimaste vuole giocarle tutte, per provare a inseguire fino all'ultimo quel sogno chiamato Scudetto. E se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, la sosta forzata della Serie A causa Covid-19 ha permesso al centrocampista brasiliano della Lazio di operarsi con tutta calma: "Non è stato semplice, ho iniziato a pensare di sottopormi a questo intervento e non ero così sicuro. Entrare in ospedale in quel momento - ha ammesso in un'intervista rilasciata in patria - era come entrare nell'occhio del ciclone, ma avevo preso tutte le precauzioni possibili".

SFIDA SCUDETTO - È vero, la Juventus è lì, distante solamente un punto. Ma per Leiva la vera sfida da affrontare è quella con la Lazio stessa, consapevole che per raggiungere un traguardo impensabile a inizio stagione ci sia bisogno di superare i propri limiti, mentali e non: "La vera sfida non penso sia quella con i bianconeri, ma con la Lazio stessa. Dovremo riprendere da dove eravamo rimasti, rinnovandoci e credendo che sia possibile, perché manca solo una dozzina di partite. Ricordiamoci tutti che il nostro obiettivo prima di iniziare la stagione non fosse la vittoria dello scudetto, ma la qualificazione in Champions League, un traguardo che questo club non centra da molto tempo" - le sue parole a terra.com.

