Lazio, Leiva: “Qui sono felice. Tornare in Brasile? Forse in futuro...”

La Lazio è ormai casa sua ma le origini non si possono mai dimenticare e il Brasile è sempre nei pensieri di Lucas Leiva. Il centrocampista biancoceleste ha rilasciato un'intervista a Tv Globo dove parla di quello che potrebbe essere un suo ritorno in patria per finire la carriera: "Penso che dopo i 30 anni finisci per non pensare molto al futuro, valuti di anno in anno, in base a come risponde il tuo corpo. Ora sono molto felice alla Lazio. La nostalgia che ho per la famiglia, per le persone che ho lasciato in Brasile, non è svanita e quello di tornare a giocare qui è qualcosa che ho sempre avuto in mente. Non so se ci sarà tempo, ma chissà, nel prossimo futuro, se sento che sarà la scelta giusta, sarebbe bello tornare. Al Grêmio ho vissuto le mie prime esperienze da professionista. Devo anche stare attento a parlare del ritorno. In passato ho parlato di questa possibilità e ho scatenato la rabbia dei tifosi dell'Imortal. Hanno detto che sarei tornato con una sedia a rotelle (ride, ndr)".

Covid / Il vaccino Pfizer efficace al 95% senza effetti avversi gravi: l'annuncio

Lazio, Milinkovic positivo al Covid-19: lo annuncia la Federazione serba

TORNA ALLA HOME