Lazio, Lotito non molla Felipe Anderson: le prossime mosse per il rinnovo

RASSEGNA STAMPA - Quella che attende la Lazio all'Olimpico sarà una notte speciale, una notte Champions in piena regola e tra i più attesi c'è sicuramente Felipe Anderson. Il brasiliano sta vivendo una stagione complicata, sicuramente al di sotto delle aspettative, ma contro Lecce e Cagliari ha mostrato segnali di risveglio mettendo a segno anche un gol.

Intanto in casa Lazio tiene ancora banco la situazione relativa al suo rinnovo di contratto. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, e in precedenza dalla nostra redazione, la Juve ha un accordo, ancora non firmato, dallo scorso novembre con la sorella e agente del giocatore Juliana per accoglierlo a giugno a parametro zero con un contratto di 4 milioni a stagione. Lotito e Fabiani però non hanno intenzione di mollare e sono decisi a fare un altro tentativo per provare a far cambiare idea a Felipe sulla base della precedente proposta fissata a 3.5 milioni fino al 2027 con opzione di rinnovo fino al 2028.

Non è ancora stata fissata una data per l'incontro ma l'idea è quella di attendere il trittico di gare che comprende Bayern-Bologna e Torino prima di sedersi nuovamente al tavolo e sferrare l'ultimo colpo che può essere quello decisivo.