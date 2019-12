Lazio, Lulic: "La Juve si può battere, servirà essere perfetti!" - VD

Il capitano della Lazio, Senad Lulic, ha commentato così l'apertura dello store della Lazio in centro a margine dell'inaugurazione ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3: "Conosco la città quindi ogni tanto mi faccio un giro. Finalmente abbiamo uno store in centro, devo fare i complimenti a tutti partendo dal presidente per passare da chi lavora nel marketing. È una cosa bellissima avere un negozio qui, una società come la Lazio deve averlo, è bellissimo. I tifosi sono sempre fondamentali per noi, non solo stasera ma anche ogni domenica sono il dodicesimo uomo. Non è solo per dire, è davvero così: ci aiutano sia in casa che fuori, è meglio averli vicino perché insieme si possono fare grandi cose".

Poi, il capitano biancoceleste si è espresso sul prossimo impegno della squadra in campionato ai microfoni dei cronisti presenti: “Sì, la Juve si può battere, dobbiamo essere una squadra perfetta. Stiamo vivendo un grande momento, grazie a tutti i noi e grazie anche a tifosi, con il loro sostegno stiamo facendo grandi cose. Vogliamo lo stadio pieno, ci vediamo sabato!”

INAUGURAZIONE LAZIO STYLE, LULIC AI CRONISTI PRESENTI

TORNA ALLA HOMEPAGE