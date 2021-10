Lazio-Marsiglia, Zaccagni: “Peccato non aver segnato. Sul ritorno a Verona…”

Al termine di Lazio-Marsiglia, match valido per la terza giornata di Europa League terminato 0-0, Mattia Zaccagni, alla seconda da titolare in biancoceleste, ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo affrontato una grande squadra e soprattutto abbiamo fatto una grande gara al livello di intensità. Siamo andati spesso alla conclusione, peccato che non sia arrivato il gol".

GRANDE SACRIFICIO - "Nel primo tempo abbiamo faticato un po’ a trovare le distanze giuste, nella ripresa abbiamo preso le misure e siamo andati bene ognuno nella sua zona e sul proprio uomo".

HELLAS VERONA - "Per me sarà una grande emozione tornare al Bentegodi. Mi farà piacere rincontrare tutte le persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso".