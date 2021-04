Lazio, Milinkovic e il primo gol in biancoceleste: "Quella rete mi ha fatto sentire più libero"

Questa sera alle 21 verrà trasmessa su Lazio Style Channel l'intervista a Sergej Milinkovic-Savic. Il 'Sergente', ricordando l'appuntamento su Instagram, ha condiviso con i propri followers alcune anticipazioni. In particolare, il serbo ha ricordato il primo gol siglato in biancoceleste, quello contro la Fiorentina: "È arrivato più tardi rispetto a quando volevo arrivasse. Ma l'importante è che sia arrivato. Mi ha dato tanta spinta per fare tante altre cose e farmi vedere. Mi ha dato tanta forza, mi sono sentito più libero. Finalmente era arrivata la prima cosa che volevo a partire dal mio arrivo a Roma. Con il tempo provo sempre a farmi vedere di più".

Lazio, Andreas Pereira fa partire il countdown: "Che domenica possa arrivare presto" - FOTO

Lazio, Paolo Negro compie 49 anni: gli auguri della società - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE