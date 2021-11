Lazio, Milinkovic punta la Juventus: i numeri sono dalla sua parte

RASSEGNA STAMPA - Si sta rivelando imprescindibile, sia per la Serbia che per la Lazio. Un tutto fare, questo è Milinkovic-Savic. Dopo aver aiutato la Nazionale serba a centrare la qualificazione per il Mondiale in Qatar del 2022, il Sergente adesso punta la Juventus. In questo primo spezzone di stagione Milinkovic ha partecipato ben 7 volte al gol: quattro assist e tre reti colpendo Roma e Inter. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, come la Lazio, con la mezz'ala e Felipe Anderson (tre gol e tre assist in A), nessuna squadra italiana vanta due giocatori con almeno tre reti e tre assist. Proprio con questi numeri adesso il Sergente mette nel mirino la Juve. La squadra di Allegri è quella che ha sfidato di più insieme al Milan: ben 16 volte. Ha vinto in quattro occasioni, ha segnato l'eurogol del 2-1 il 7 dicembre 2019 con Sarri in panchina, gara vinta poi per 3-1. Ma contro i bianconeri il Sergente ha firmato anche l’assist nell'indimenticabile finale di Supercoppa italiana del 22 dicembre 2019 che finì sempre 3-1 per la Lazio. Sabato però è il tempo di ripetersi e Sarri dal canto suo vuole un Milinkovic ancora più trascinatore vista anche l'assenza di Immobile.