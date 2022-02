Lazio - Napoli, Sarri faccia a faccia con il passato per decidere il futuro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Come nel girone d'andata, la sfida contro il Napoli può rappresentare un crocevia importante per la Lazio. Dopo il 4-0 rimediato al 'Maradona' i biancocelesti hanno iniziato a ingranare: nelle 12 partite successive sono arrivate 6 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte (contro Inter e Sassuolo). La squadra di Sarri ora rincorre il quarto posto che è a soli 7 punti (la Juventus ha una partita in più). I confronti europei hanno dato consapevolezza alla squadra riguardo carattere e gioco. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i capitolini sono imbattuti da 5 gare e non subiscono gol in casa da 2.

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA - Lazio e Napoli sono due facce della stessa medaglia, quella del Sarrismo. Entrambe le squadre hanno subito o stanno iniziando a subire i dettami di gioco impartiti da Maurizio Sarri. I partenopei, nonostante l'arrivo di Spalletti, hanno ancora qualche residuo del gioco del Comandante (lo sottolinea l'84% di passaggi riusciti in mezzo al campo), mentre i biancocelesti stanno mettendo in atto l'evoluzione della sua filosofia: pressing, lanci lunghi e contropiede. La sfida tra le due squadre si è sempre rivelata affascinante, con gol e colpi di scena. Stasera un nuovo atto che decreterà il futuro della Lazio.