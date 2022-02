Lazio - Napoli, Zaccagni: "Potevamo essere più cattivi, ma questa è la strada giusta"

Fonte: Lazio Style Channel

La Lazio spreca tanto e contro il Napoli non raccoglie nemmeno un punto, nonostante all'88' Pedro avesse segnato il gol dell'1-1. I biancocelesti ora occupano il settimo posto della classifica con la zona Champions lontana sette punti. Ai microfoni di Lazio Style Channel Zaccagni ha spiegato cosa non è andato all'Olimpico: "Forse potevamo essere più cattivi nel primo tempo, abbiamo creato veramente tanto e abbiamo dominato: loro non hanno creato quasi niente. C'è il rammarico per il punto perso recuperato nel finale, ma pensiamo alla prossima partita. Secondo gol dovuto al troppo entusiasmo per la rete di Pedro? Quando segni e riprendi una partita in casa con il pubblico a favore è giusto tentare di fare bottino pieno. Mancava ancora il recupero da giocare, il gol lo abbiamo preso, ma non eravamo così messi male. La prima frazione di gioco è stata molto intensa e l'abbiamo pagata nella seconda. In settimana abbiamo giocato. La prestazione della squadra c'è stata, siamo sulla strada giusta per andare avanti".

MORALE - "Sicuramente quando incontri un po' di sfortuna il rammarico c'è sempre, ma noi dobbiamo continuare su questa strada perché stiamo giocando il nostro calcio e stiamo creando tanto, arriverà il momento in cui faremo anche gol. Non guardiamo la direzione arbitrale, l'unico obiettivo ora è portare a casa i prossimi tre punti".

NAZIONALE - "Giocare per l'Italia penso sia il sogno di tutti. Io penso a far bene con la Lazio, questo è il mio obiettivo. poi ciò che verrà me lo prenderò".

PROSSIMO IMPEGNO - "Il Cagliari? Affronteremo una squadra che sta bene, ma noi andremo lì per vincere".