Lazio, nel girone di ritorno non finisci sul podio: l'andamento di Baroni

All'indomani del pareggio contro il Parma resta il rammarico di non aver messo a referto tre punti preziosissimi che avrebbero permesso alla Lazio di agganciare la Juve al quarto posto, sorpassando Roma e Bologna. Così, all’Olimpico rimane solo una vittoria nelle ultime dieci in campionato. Tra le mura amiche infatti, la squadra di Baroni non riesce più a vincere dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio, totalizzando così 29 punti in casa contro i 31 in trasferta.

Esiste un problema di personalità, viene fuori ogni volta in cui il risultato è contro e la squadra di Baroni non riesce veramente a indirizzare la partita. Come riportato da Matteo Di Giangi via X, nella classifica del girone di ritorno di Serie A, la Lazio non figura nemmeno sul podio: quarto posto a 25 punti. Al primo c'è la Roma che viaggia spedita a quota 37, a seguire; Inter e Napoli a 30, Bologna e Juve a 29.

CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO #SERIEA (15/19)

Roma 37

Inter 30

Napoli 30

Bologna 29

Juventus 29

Lazio 25

Milan 24

Como 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Torino 22

Genoa 19

Udinese 16

Cagliari 16

Verona 13

Parma 13

Venezia 11

Lecce 10

Monza 5

Empoli 5

