Lazio - Nizza, l'Olimpico si scalda: il dato sui tagliandi venduti

RASSEGNA STAMPA - Continua a crescere il dato degli spettatori di Lazio-Nizza. A pochi giorni dalla seconda partita di Europa League e dall'esordio casalingo, l'Olimpico sale a quota 25.000. Il nuovo format sembra attirare molto più del passato e, complici la nuova formula di abbonamento Global (che comprende le 4 partite in casa della prima fase di Europa League) e mini-abbonamenti, non si vedrà più l'Olimpico semi-deserto come negli anni passati.

Le nuove mosse marketing della Lazio hanno portato frutti e un bacino d'utenza minimo per le 4 gare con Nizza, Porto, Ludogorets e Real Sociedad di almeno 20.000 spettatori. Un numero che non sembra chissà quanto grande, ma che, come ricorda il Corriere dello Sport, è di gran lunga superiore a quello delle stagioni 2021/22 e 2022/23, quando la media era di meno di 15.000 tifosi presenti.

Solo in due occasioni si è superata quota 20.000 ed era nelle partite contro il Porto (febbraio 2022) e contro il Feyenoord (settembre dello stesso anno). Addirittura in tre gare non si è arrivati neanche a 10.000 spettatori. Tornando alla stagione attuale, per la gara di giovedì 3 ottobre alle 18.45 sono stati venduti altri 3.500 biglietti che, sommati ai 20.000 abbonati, fanno sperare di poter superare quota 25.000 in poche ore.

