Lazio, Nuno Tavares e il possibile riscatto anticipato: l'idea della società

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares è senza dubbio uno degli acquisti migliori degli ultimi anni e nel mercato attuale il suo valore è enorme. I tifosi della Lazio sperano che possa restare a lungo, ma trattenerlo non sarà facile, già dalla prossima estate. La società ne è consapevole e, come spiega il Corriere dello Sport, sta preparando un piano per riscattarlo a inizio giugno, sfruttando una nuova finestra extra di mercato.

Questa possibilità, valida dall’1 al 10 giugno, è stata introdotta per le squadre che parteciperanno al Mondiale per club, come Inter e Juventus, e permetterà loro di acquistare giocatori prima del 15 giugno, data di inizio del torneo. Il patto con l’Arsenal prevede un costo di soli 5 milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto al suo valore attuale. Inoltre, il pagamento sarà dilazionato in cinque anni, con un milione di euro all’anno.

Riscattarlo a inizio giugno permetterebbe al club di valutare eventuali offerte con più calma e di trovare un sostituto, se necessario. Determinare il valore di Tavares non è semplice, ma la valutazione la farà Lotito, che ha sempre fissato prezzi alti per i suoi giocatori e in passato ha rifiutato oltre 100 milioni per Milinkovic-Savic, chiedendone 120. Secondo i parametri del presidente, Tavares potrebbe valere tra i 60 e i 65 milioni. Più cresce il suo rendimento, più il prezzo salirà. Tuttavia, c’è un dettaglio da considerare: l’Arsenal ha diritto al 40% su una futura rivendita, quindi la Lazio cercherà di ottenere il massimo possibile.