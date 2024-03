Lazio, nuovi esami per Provedel: le condizioni e i tempi di recupero

RASSEGNA STAMPA - Non è un buon momento per Ivan Provedel. Non per le sue prestazioni in campo in cui si contraddistingue sempre per la sua lucidità e sicurezza tra i pali, quanto per la brutta distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel match contro l'Udinese. Nessuna frattura ossea ma è stato sollecitato un legamento, per cui si prevede almeno un mese di stop. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere della Lazio ha effettuato nella giornata di ieri nuovi accertamenti strumentali. La risonanza ha confermato una trentina, o forse qualcosa in più, di giorni stop. Assodato dunque che Provedel salterà dei match importantissimi, tra cui quello contro la Juve in campionato, poi in Coppa Italia sempre contro i bianconeri e infine il 7 aprile il derby di ritorno con la Roma.