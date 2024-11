Lazio, Pedro da sogno: il piano di Baroni per gestirlo al meglio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Meritato riposo per i giocatori della Lazio non impegnati con la propria Nazionale e meritato riposo anche per Pedro autore fin qui di una stagione straordinaria. 12 gare giocate, 6 gol e 2 assist serviti, numeri che testimoniano come lo spagnolo stia vivendo una nuova giovinezza. Il cambio in panchina e il lavoro che mister Baroni sta facendo su di lui ha portato i suoi frutti.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport in questa sosta il tecnico e il suo staff hanno un obiettivo primario: mantenere il livello di Pedrito non solo per una parte ma per tutta la stagione preservandolo fisicamente e mantenendo questo trend quasi incredibile. Solo una volta, infatti, Pedro era arrivato a novembre con una media migliore tra minuti giocati (537) e partecipazione attiva ai gol (8). Si tratta della stagione vissuta con la maglia del Chelsea (2016/2017) ma in quell'anno i Blues non facevano le coppe.

Insomma numeri incredibili che Baroni vuole non solo mantenere ma anche migliorare. Per questo in queste due settimane verrà gestito a Formello con sedute differenziate almeno fino al ritorno dei nazionali.