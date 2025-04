Lazio, Pellegrini in conferenza: "I tifosi ci hanno lanciato un messaggio importante. Contro il Bodo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida tra Lazio e Roma l'autore dell'assist per il gol di Romagnoli, Luca Pellegrini, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match.

RIVINCITA - "Non c’è bisogno di rivincite sono molto convinto di essere un professionista. Sono contento in parte per aver fatto l’assist ma purtroppo non abbiamo concretizzato tutte le occasioni avute in partita. Dobbiamo migliorare soprattutto nella fase di finalizzazione perché soprattutto giovedì ci servirà".

ESULTANZA - "Non me ne voglia il mister ma io in quel momento non ho capito niente stavo vedendo solo se era o meno gol. Sono felice per l’assist ma preferivo non farlo e vincere la gara".

BODO - "Dai racconti dei compagni ho capito che sono tornati da una trasferta complicata tra la temperatura e il campo. Non è stato facile tornare da un viaggio di quattro ore e mezza e a notte fonda. Dall’alto lato non abbiamo pensato molto al derby, nel finale di stagione pensiamo gara per gara e infatti finito il derby pensiamo già alla gara di giovedì. Adesso dobbiamo fare punti e andare avanti".

COREOGRAFIA - "Per me le coreografie della Lazio sono le più belle del mondo".

PRESTAZIONE - "Al di là della magia di Soulé loro sono stati pericolosi solo con Mancini, poi hanno creato poco rispetto a noi. Ci è mancato concretizzare, poi se non la chiudi rischi di prendere gol".

TIFOSI - "Oggi sono loro ad aver dato un messaggio importante a noi, rispondere a parole è riduttivo. Credo che saranno più contenti se scendiamo in campo giovedì e passiamo il turno".

CRESCITA - "Ci sono alti e bassi, la cosa che manca a noi, secondo me, che sono l'ultimo della ruota, è vincere le gare anche senza fare una prestazione importante. Per vincere dobbiamo fare tre gol, o creare dieci occasioni. Se potessi rubare qualcosa a un'altra squadra è proprio questo: strappare una vittoria anche senza fare una super prestazione. Dobbiamo essere un po' più concreti nei bassi e cercare di portare a casa più punti possibili in quelle situazioni".

GIOVANI - "Reti inviolate? Ci pesa prendere spesso gol ma ci preme di più fare un gol più degli altri. Giovani? Io sono stato fortunato nella mia carriera a fare una finale di Coppa Italia e di Supercoppa e ascoltare i giocatori che erano lì è stata un'esperienza importante. Parlare con giocatori come Bonucci e Chiellini è stato cruciale e mi hanno detto che non sai mai quanto ti ricapiterà di fare una finale. Se riusciamo a ribaltare il risultato siamo in semifinale di Europa League e vivere il momento credo sia l'arma vincente".

