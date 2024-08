Lazio, presentata la lista provvisoria per la Serie A: non c'è Gila

In vista della partita contro il Venezia la Lazio ha diramato la lista provvisoria per la Serie A. Tra i 25 componenti selezionati da mister Baroni, oltre all'inserimento dei nuovi acquisti Dia, Noslin, Tavares, Castrovilli e Dele-Bashiru (Tchaouna è U-22 e quindi non occupa posti in lista), è da segnalare l'assenza di Mario Gila, sostituito a livello numerico da Elseid Hysaj. Il terzino albanese, che resta sul mercato, ha preso il posto dello spagnolo attualmente infortunato. Una sostituzione che resterà in vigore, probabilmente, fino al 31 agosto, quando andranno presentate le liste ufficiali e a quel punto il numero 34 verrà reinserito. Tra i 4 giocatori cresciuti nel vivaio italiano, invece, ci sono Provedel, Pellegrini, Lazzari e Casale, con Zaccagni, Rovella, Romagnoli e Castrovilli che occupano un posto tra i 17 Over-22. Cataldi, invece, è l'unico selezionato tra i giocatori cresciuti nel vivaio del club. Di seguito la lista completa.

- OVER-22: Mandas, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Marusic, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni, Pedro, Castellanos, Dia.

- CRESCIUTI NEL VIVAIO: Cataldi.

- CRESCIUTI IN UN VIVAIO ITALIANO: Provedel, Pellegrini, Casale, Lazzari.

- UNDER 22: Furlanetto, Renzetti, Milani, Tchaouna, Diego Gonzalez (più tutti gli altri giocatori del settore giovanile).

- ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA: Basic, Fares, Andre Anderson, Akpa Akpro.