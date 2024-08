Lazio, Gila si ferma di nuovo: il comunicato sulle sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Marco Baroni: Mario Gila si ferma di nuovo e questa volta rischia di stare fuori per alcune settimane. Come rivelato dalla Lazio con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il centrale spagnolo ha accusato una lesione muscolare di medio grado al retto femorale della coscia sinistra durante gli ultimi allenamenti:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mario Gila Fuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso degli allenamenti. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".