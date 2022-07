Lazio, prosegue la rivoluzione di Sarri: nella mente un solo obiettivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La Lazio è partita ieri alla volta della Germania. Ha raggiunto Grassau in Alta Baviera dove trascorrerà una settimana intesa tra allenamenti e amichevoli, la prima oggi pomeriggio contro il Genoa e la seconda, contro il Qatar, sabato prima di fare ritorno in Italia. Sarri approfitterà di questi giorni per lavorare ancor di più a stretto contatto con i suoi ragazzi, è una squadra diversa ormai consolidata nonostante ci siano nuovi innesti. Sono stati messi in conto possibili déjàvu, ma niente che non possa essere gestito. Ormai l’anno di transizione è passato, le aquile di oggi hanno una consapevolezza e una padronanza del gioco diversa. Lo scorso anno sono state gettate le basi, ora è il momento di costruire qualcosa di importante. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il mercato è stato un tassello fondamentale per la rivoluzione guidata dal toscano. Il patron biancoceleste ha cercato di accontentare il mister portando alla sua corte rinforzi adeguati, se ne attendono altri due per completare il quadro. Manca sempre meno all’inizio del campionato, si lavora a ritmo serrato per raggiungere l’obiettivo tanto agognato: la Champions League.

