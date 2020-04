Lazio, Proto: "La strada è giusta, tutto è possibile. Chiarisco la mia ultima intervista..."

In una diretta Instagram organizzata da rtl.be, Silvio Proto ha commentato prima di tutto la situazione relativa al Covid-19 in Italia: "C'è preoccupazione, questa malattia colpisce tutti e nessuno è al sicuro. Abbiamo paura per i nostri cari, ma per ora tutti stanno bene". Poi un chiarimento sulla sua ultima intervista: "Se il campionato non riprenderà, sarà molto difficile tornare al mio livello migliore. Potrebbe essere la fine della mia carriera, ma è solo una possibilità, non ho ancora preso una decisione”.

PRESENTE, PASSATO E FUTURO - "Con la Lazio finora abbiamo giocato molto bene. Abbiamo avuto buoni risultati ma la strada era quella. Siamo solo un punto dietro la Juventus, tutto è possibile. Anderlecht? Seguo tutte le partite, anche quelle di La Louvière, Ostenda, Beerschot e Olympiakos. Ogni club mi ha portato qualcosa. Futuro? Non si sa mai cosa riserva il futuro. L'Anderlecht rimarrà il mio primo amore. Ho vinto molti titoli lì. Se un giorno mi chiedessero di tornare ad Anderlecht, non potrei rifiutare. Fine carriera da giocatore? Ci ho già pensato. Sarò nel lusso perché posso fare quello che voglio fare. Ho dei piani con mia moglie, ho progetti nel settore immobiliare, sto seguendo dei corsi Ho anche allenato i giovani alle Olimpiadi di Charleroi e in Italia, mi è davvero piaciuto. Sono stato in grado di commentare anche le partite. Penso che avrò molte porte aperte e deciderò di più tardi. Non escludo nulla ".

