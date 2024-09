Lazio, Provedel cerca il clean sheet (anche) in Serie A. E Spalletti...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Primo clean sheet stagionale contro la Dinamo Kiev. Provedel si riprende la Lazio e cerca la porta inviolata anche in campionato contro il Torino. In ballo non solo la stagione biancoceleste, ma anche la Nazionale. Meret si è stirato, dunque non sarà convocato da Spalletti per la Nations League e al suo posto potrebbe essere richiamato proprio il portiere della Lazio. Provedel è rimasto escluso dall'Europeo e dalle gare contro Francia e Israele, pur essendo rientrato tra i pre-convocati, e adesso può finalmente tornare in lista.

Come scrive il Corriere dello Sport, Provedel piace molto a Spalletti, sia per la completezza e le abilità con i piedi, tanto che la scorsa stagione, appena rientrato dall'infortunio alla caviglia, lo staff azzurro si era sincerato sulle sue condizioni. Con l'esclusione di Meret sarebbe incredibile non trovarlo tra i convocati per le gare con Belgio e Israele. Donnarumma ha saltato le ultime tre con il PSG per fastidi muscolari, anche se è pronto al rientro in Champions, Vicario è la riserva: Ivan conta di riuscire a sedere in panchina all'Olimpico nella gara del 10 ottobre.

Nelle ultime settimane ha ricevuto svariate critiche per alcune prestazioni sotto tono, ma Baroni si è imposto e gli ha ribadito fiducia, poi ripagata dalla performance in Europa League. Mandas è bravo, ma non abbastanza da togliere il posto al friulano.

