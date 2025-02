Lazio, quanti gol segnerà Castellanos? La previsione dell'Intelligenza Artificiale

TUTTOmercatoWEB.com

Un anno fa forse in pochi avrebbero immaginato una stagione del genere per Valentìn Castellanos. L'attaccante dai gol difficili, quello tecnico ma poco cinico, in realtà si è rivelato anche un centravanti capace nel raccogliere l'eredità di Ciro Immobile e sostituirlo facendo un lavoro differente, ma comunque fondamentale e funzionale per la Lazio. Le convocazioni con l'Argentina sono state il traguardo raggiunto da un attaccante che si sta ritagliando uno spazio nella storia biancoceleste, ma sono anche il punto di partenza di una carriera ora entrata nella sua fase calda, quella della maturazione e della necessità di trovare continuità di rendimento per crescere ancora. I margini ci sono, eccome. I numeri di Castellanos sono il risultato di effettivi miglioramenti messi in atto in questa stagione: 12 gol (9 dei quali in Serie A) ma anche 8 assist, per un totale di 20 reti fatte e provocate. Il Taty oggi è una certezza della Lazio costretta, però, a trovare un'alternativa dopo l'infortunio accusato nel corso della partita contro il Napoli e che lo terrà fuori almeno per un mese.

QUANTI GOL FARA' CASTELLANOS SECONDO L'IA - Infortunio che rischia di pesare sulla sua stagione e di inficiare anche la sua media gol. Al suo ritorno, infatti, non è scontato che il Taty possa riprendere da dove aveva lasciato (2 gol e 2 assist nelle ultime 3 partite) ed è probabilmente questo fattore che porta l'Intelligenza Artificiale a ridimensionare le aspettative per il suo finale di stagione. Il portale fantacalcio.it, infatti, ha pubblicato l'esito di un sondaggio portato avanti con l'IA sulle possibili prospettive realizzative degli attaccanti della Serie A. In questa classifica Castellanos, che parte dai 9 gol attuali in Serie A, arriverebbe entro la 38° giornata solo a 11 reti, chiudendo la classifica marcatori in 10° posizione.

LA CLASSIFICA MARCATORI SECONDO L'IA - Nettamente migliore sarà il rendimento dei suoi 'rivali' che, però, per il momento non devono fare i conti con nessun tipo di ostacolo fisico. In 9° e 8° posizione, secondo l'Intelligenza Artificiale, dovrebbero finirci infatti Dovbyk della Roma e Sebastiano Esposito dell'Empoli, entrambi a quota 14 reti, partendo dalle 8 segnate fino a ora. Al 7° o al 6° posto dovrebbe arrivare Romelu Lukaku, che dovrebbe spingersi fino a un massimo di 15 reti, esattamente come Lorenzo Lucca dell'Udinese. Entrambi hanno segnato quanto Castellanos. Ad aprire la top-5 dovrebbe essere Lautaro Martinez con 16 gol, segnando altri 7 marcature da qui alla fine della stagione, superato da Ademola Lookman 4° con 18 gol. Il podio, secondo l'IA, vedrà Marcus Thuram 3° con 22 reti, Kean 2° con 23 e al 1° posto Mateo Retegui con ben 31 gol.