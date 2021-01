Lazio, Radu sempre più nella storia: aggancia Wilson nella classifica delle presenze all-time

13 anni e, con quella di oggi, 394 partite con la maglia biancoceleste addosso. Stefan Radu entra ancora più profondamente nella storia della Lazio agganciando Pino Wilson al secondo posto della classifica all-time dei giocatori più presenti della storia laziale. Arrivato in sordina nel gennaio 2008, il difensore romeno è riuscito a farsi largo nei cuori dei tifosi per la sua tenacia, forza e spirito di appartenenza. Anche oggi scenderà in campo per difendere la squadra che ormai gli scorre dentro le vene, lo dimostrano le sue esultanze smodate sotto la curva e la sua rabbia quando alla Lazio viene fatto un torto. Il primo posto della speciale classifica appartiene sempre a Giuseppe Favalli (401 apparizioni), ma Radu potrebbe superarlo a breve.