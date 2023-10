Lazio, rinnovo Felipe Anderson: fissato l'incontro tra l'agente e Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non è sereno Felipe Anderson, basta guardarlo negli occhi. Le prestazioni contro Milan e Celtic non sono da Pipe. Lui che aveva preso per mano la Lazio a Napoli nella prima vittoria stagionale. C'è qualcosa che lo tormenta, che non lo fa stare tranquillo. "Il brasiliano attende con ansia la nascita del figlio", spiega Il Messaggero. "Sta attraversando un momento particolare della sua carriera e oggi è atteso l'incontro (forse decisivo) fra Lotito e la sorella manager Juliana". In ballo c'è il futuro di Felipe che, oltre ad avere il contratto in scadenza nel 2024 - come ricordato dal quotidiano romano - era stato il primo biancoceleste ad avere contatti con l'Arabia.