Lazio-Roma, Milinkovic: “Grande partita, farò altri gol nei derby”

Sergej Milinkovic, l'uomo che ha sbloccato il derby dopo 10 minuti, è intervenuto al termine della partita ai microfoni di Dazn. Questa l'analisi del Sergente: "Abbiamo fatto una grande partita, ora i tifosi possono festeggiare e tornare a casa felici. Abbiamo fatto molto meglio delle scorse partite. Ci serviva una vittoria nel derby per avere una motivazione in più nelle prossime gare. Gol più importante? Ne ho fatti tanti importanti è quello di oggi è uno di questi. Mi piace fare gol al derby e cercherò di farne ancora. Squadra? Dobbiamo migliorare tanto. Facciamo gol e poi perdiamo la cattiveria nel farne altri. Poi prendi gol e vai in difficoltà perché la squadra avversaria di alza. Bisogna lavorareLivello di autostima da 1 a 100? 100".