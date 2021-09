Lazio - Roma, prosegue la vendita dei biglietti: ecco gli spettatori previsti

RASSEGNA STAMPA - Sarà un derby da oltre 30mila spettatori. Le limitazioni causate dalla pandemia non permettono all'Olimpico di riempirsi oltre il 50%, ma i tifosi di Lazio e Roma si sono fatti trovare pronti e non hanno voluto mancare all'appuntamento. Una stracittadina molto sentita che vedrà finalmente Sarri contro Mourinho in un match atteso da oltre due mesi. L'Olimpico può contenere circa 33 mila spettatori visto il limite del 50% e la soglia è davvero vicina a essere raggiunta. Esaurite le curve così come i distinti, al momento, come sottolinea l'edizione de Il Tempo, sono circa 27 mila i tagliandi venduti. Restano 48 ore ed è probabile che ci sia un'ulteriore accelerata che andrà ad abbassare il numero di posti liberi in Tevere e Monte Mario. Il derby è sempre più vicino.