Lazio, Romero spera nell'esordio europeo Sul rinnovo del contratto...

RASSEGNA STAMPA - L'estate di Luka Romero era piena di aspettative in vista di questa stagione, aspettative che al momento sembrerebbero esser state deluse. L'arrivo di Cancellieri, la titolarità di Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson, gli hanno chiuso ogni spazio facendolo restare seduto in panchina, in attesa dell'esordio stagionale. In questo senso, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la partita di domani contro il Midtjylland potrebbe rappresentare l'occasione giusta per vederlo all'opera: l'infortunio di Pedro e Zaccagni non al top, spingono Cancellieri tra i titolari insieme a Felipe Anderson, in questa circostanza Romero diventerebbe l'unica alternativa in attacco per Sarri. Il classe 2004 spera nell'occasione, per lui si tratterebbe dell'esordio assoluto in Europa, una chance da cogliere al volo per dimostrare quanto vale.

IL CONTRATTO - In un momento così delicato la Lazio dovrà essere brava nel gestirlo. Il contratto di Romero è in scadenza a giugno 2023, il 18 novembre diventerà maggiorenne e solo in quel momento potrà ufficializzare un eventuale rinnovo. Al momento, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non sono note trattative in corso, l'argentino si dovrà confrontare con la famiglia. In passato avrebbe ricevuto delle offerte e starà a lui decidere se svincolarsi o accettare il quinquennale che la Lazio vorrebbe proporgli. Il suo attuale contratto, visti i 17 anni di età, è da top: 400.000 euro annui offerti a un ragazzo di 16 anni sono la dimostrazione che la società crede in lui e lo stesso Sarri ne ha sempre parlato con grande stima. Nonostante lo scarso minutaggio (8 presenze che corrispondono a 93' disputati in totale e tutte lo scorso anno) lo staff sta lavorando su di lui, l'intenzione è quella di farlo crescere e lanciarlo nel momento più adatto, ma per farlo nel migliore dei modi servirà pazienza da ambo le parti.