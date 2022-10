Lazio - Salernitana, le pagelle dei quotidiani: si salvano solo Luis Alberto e Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una serata che sembrava cominciata come una festa ma che è diventata presto da dimenticare quella della Lazio contro la Salernitana, secondo tempo horror degno della notte di Halloween. Provedel non riesce a prolungare la sua imbattibilità e anzi finisce per prenderne tre, complice anche la linea difensiva di fronte a lui che non riesce a muoversi come aveva fatto nelle ultime uscite. La manovra del centrocampo è caotica, i lampi di genio arrivano solo da Luis Alberto. In avanti positivo Zaccagni che segna ancora, stranamente in ombra Pedro e Felipe Anderson. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5, Lazzari 5,5, Casale 6, Romagnoli 5,5, Marusic 5 (87' Hysaj sv), Vecino 6, Cataldi 5,5 (81' Basic sv), Luis Alberto 6,5 (64' Milinkovic-Savic 5,5), Pedro 5,5 (81' Cancellieri sv), Felipe Anderson 5, Zaccagni 6,5, Sarri 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5, Lazzari 5, Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 5 (87' Hysaj sv), Vecino 4,5, Cataldi 5 (81' Basic sv), Luis Alberto 6 (64' Milinkovic-Savic 5,5), Pedro 5,5 (81' Cancellieri sv), Felipe Anderson 5,5, Zaccagni 6,5, Sarri 5.

IL MESSAGGERO - Provedel 5; Lazzari 5, Casale 5,5, Romagnoli 5, Marusic 5 (42' st Hysaj ng); Vecino 5, Cataldi 5 (36' st Basic ng), Luis Alberto 6(19' st Milinkovic 5); Pedro 5 (36' st Cancellieri ng), Felipe Anderson 5,5, Zaccagni 6,5. All.: Sarri

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 5; Lazzari 5, Casale 5, Romagnoli 4,5, Marusic 4,5 (Hysaj sv 42' st); Luis Alberto 6 (Milinkovic Savic 5 19' st), Cataldi 5,5 (Basic sv 35' st), Vecino 4; F. Anderson 5, Pedro 5,5 (Cancellieri sv 35' st), Zaccagni 7. All.: Sarri 4,5

LA STAMPA - Provedel 5,5; Lazzari 5,5, Casale 5, Romagnoli 5,5, Marusic 5 (42' st Hysaj sv); Vecino 5,5, Cataldi 6 (36' st Basic sv), Luis Alberto 6 (19' st Milinkovic-Savic 5,5); Pedro 5,5 (36' st Cancellieri sv), Felipe Anderson 6, Zaccagni 7. All.: Sarri 5

IL GIORNALE - Provedel 6; Lazzari 5,5, Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 4,5 (42' st Hysaj sv); Luis Alberto 6 (19' st Milinkovic-Savic 5), Cataldi 5,5 (36' st Basic sv), Vecino 4,5; Pedro 5 (36' st Cancellieri sv), Felipe Anderson 5,5, Zaccagni 7. All. Sarri 5.

IL MATTINO - Provedel 5,5; Lazzari 5,5, Casale 5, Romagnoli 5,5, Marusic 5 (42' st Hysaj sv); Luis Alberto 6,5 (19' st Milinkovic Savic 5), Cataldi 5,5 (35' st Basic 5), Vecino 4,5; Pedro 5 (35' st Cancellieri 5), Felipe Anderson 5, Zaccagni 6,5. All. Sarri 5

LA NAZIONE - Provedel 5.5; Lazzari 5.5, Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 5 (42' st Hysaj sv); Vecino 5, Cataldi 6 (36' st Basic sv), Luis Alberto 6.5 (19' st Milinkovic-Savic 6); Pedro 5.5 (36' st Cancellieri sv), Felipe Anderson 6, Zaccagni 7. Allenatore: Sarri 5

IL TEMPO - Provedel 5; Lazzari 5, Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 5 (42' st Hysaj sv); Vecino 4.5, Cataldi 5 (36' st Basic sv), Luis Alberto 5 (19' st Milinkovic-Savic 5); Pedro 5 (36' st Cancellieri sv), Felipe Anderson 5.5, Zaccagni 6. Allenatore: Sarri 5