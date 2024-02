Lazio, Sarri-squadra: chiarimento nello spogliatoio. Ora tocca a Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Inizio settimana in salita per la Lazio, dopo la sconfitta a Bergamo le tensioni si sono sfogate nello spogliatoio in un confronto duro col tecnico che ha lanciato una provocazione nella speranza di smuovere qualcosa e responsabilizzare i propri giocatori. Ieri, riporta il Corriere dello Sport, è andato in scena un altro chiarimento questa volta hanno partecipato anche la società e lo staff tecnico. Ci sono stati segnali distensivi e confortanti anche sul campo, Sarri ha visto un atteggiamento diverso del gruppo, più positivo, tanto da decidere di annullare la seconda seduta prevista nel pomeriggio. Una mossa per alleggerire i carichi che nelle ultime settimane hanno causato qualche insofferenza, a volte potrebbe essere utile per ottenere una qualità migliore nell’allenamento. Lotito, tra oggi e domani in vista della sfida col Cagliari, farà visita a Formello per fare il punto della situazione e ribadire che non ci sarà nessun esonero del mister. Un incontro tranquillo, senza alzare i toni.

Gli scontenti ci sono, un paio, i biancocelesti dovranno ritrovare compattezza all’interno dello spogliatoio. Niente di irrecuperabile, succede ovunque. La dirigenza si sta mettendo all’opera sul fronte rinnovi e adeguamenti per rilassare gli animi, il prolungamento di Luis Alberto in estate ha sollevato un po’ fastidi avendo scavalcato i compagni che erano in fila come o prima di lui.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE