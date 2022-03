Lazio, Sarri - Tare: confronto tra tecnico e ds per il mercato estivo

TUTTOmercatoWEB.com

Il finale di stagione è ancora lontano ma in casa Lazio si lavora già in prospettiva futura. In estate i cambiamenti saranno molti: Leiva è in scadenza, il futuro ci Acerbi è incerto così come quello di Strakosha, anche lui in scadenza. Patric volerà verso Valencia e anche Luiz Felipe è destinato ad andare in Spagna. Per questo motivo il ds Tare e il tecnico Maurizio Sarri pochi giorni fa hanno avuto un confronto proprio sul tema. Le richieste sono note e partono dal regista, Maxime Lopez o Vitinha, fino alla porta con l'interesse per Carnesecchi e Sergio Rico.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero Tare ha assicurato all'allenatore che nella sessione estiva saranno centrati i rinforzi giusti in vista della prossima stagione. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano tuttavia continuano a suonare le sirene tedesche per il direttore sportivo biancoceleste.