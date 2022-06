Lazio, scattano le vacanze anche per i Nazionali: ecco chi sono gli ultimi

Tre calciatori biancocelesti saranno in campo tra oggi e domani, mentre per tutti gli altri sono scattate le tanto agognate ferie...

Ultimi sforzi per i calciatori della Lazio impegnati con le rispettive Nazionali tra Nations League, amichevoli e qualificazioni varie. Ultima fatica ieri per Sergej Milinkovic Savic e Vedat Muriqi che adesso potranno iniziare le vacanze. Prima di loro era toccato a Cabral e Kamenovic affrontare le ultime gare e iniziare finalmente il mese di ferie prima di tornare al lavoro. Vacanze per tanti, ma non per tutti visto che tre calciatori devono ancora svolgere l'ultima fatica prima di staccare la spina. Oggi sarà la volta di Hysaj che alle 18 è impegnato nell'amichevole contro l'Estonia. L'Albania, infatti, avrebbe dovuto giocare contro la Russia in Nations League, ma il conflitto in Ucraina ha cambiato i piani e i calendari. Domani toccherà ad Acerbi e Marusic impegnati entrambi nell'ultimo match di questo ciclo per la Nations League. L'Italia andrà a far visita alla Germania, mentre il Montenegro è atteso in Romania.