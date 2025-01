Lazio | Scenografia mozzafiato col veliero che sfida le onde: "Padroni del nostro destino..." - FT

AGGIORNAMENTO 20.40 - La Curva Nord compie una nuova opera d'arte. Dagli spalti è sceso un telone che raffigura un enorme veliero su cui spicca un'aquila. Lateralmente, i distinti ricreano onde bianco, azzurre con riflessi dorati.

AGGIORNAMENTO 20.36 - La scenografia della Lazio sta per rivelarsi. Intanto, lo striscione appeso sulle vetrate sottostanti il settore della Curva recita: "Dal 1900, Padroni del nostro destino, capitani della nostra Anima".

Tutto è pronto per il fischio d'inizio di Roma-Lazio. In un Olimpico completamente pieno si gioca la gara più attesa dell'anno: la maggior parte dell'impianto è riservato ai tifosi giallorossi che di fatto oggi giocano "in casa", ma sarà la Curva Nord a regalare come di consueto lo spettacolo più mozzafiato.