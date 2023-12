Lazio, Sepe si riscalda per il Genoa: Sarri deve sciogliere il ballottaggio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA- La Lazio, dopo la vittoria col Cagliari in campionato, è pronta a tornare in campo contro il Genoa per gli ottavi di Coppa Italia. Per l'occasione, Sarri dovrebbe fare alcune rotazioni rispetto all'undici iniziale. In porta per esempio potrebbe concedere un turno di riposo a Provedel che fino a questo momento le ha giocate tutte: 14 in campionato e cinque in Champions. Al suo posto dovrebbe esordire Luigi Sepe. Per l'ex portiere della Salernitana si tratterebbe del suo esordio stagionale con l'aquila sul petto. Sarri, come riporta il Corriere dello Sport, sembra orientato sull'estremo difensore ex Napoli anziché su Mandas, giovane portiere greco che occupa il ruolo di terzo.

Sarri conosce bene Sepe in quanto era il suo titolare ai tempi di Empoli. Portiere affidabile, arrivato in prestito in estate e con possibilità di riscatto a fine stagione. Mentre Luigi Sepe rappresenta la garanzia alle spalle di Provedel, Mandas come riporta il quotidiano sportivo romano, rappresenta il futuro e sta impressionando lo staff durante gli allenamenti. Solo il tempo dirà se la dirigenza ci ha visto giusto per quanto concerne l'estremo difensore greco, intanto il presente è garantito da Provedel come primo e Sepe come dodicesimo.

TORNA ALLA HOMEPAGE