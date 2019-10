Lazio, si attendono gli esiti degli accertamenti per Correa: rischio stop

Inzaghi e tutta la Lazio in ansia per Correa. L’argentino ha lasciato il campo al 9’ della ripresa del match contro il Genoa per un fastidio muscolare. Ieri, come riportato dalla rassegna di Radiosei, ha effettuato i controlli del caso. Si attende la risposta. Il mister biancoceleste spera in nulla di grave, magari solo un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Giovedì in Europa contro il Rennes toccherà a Caicedo, El Tucu era comunque destinato a riposare. L’allenatore però, spera di riaverlo il prima possibile e più in forma che mai.

