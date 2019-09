Europa League, Lazio - Rennes: il numero dei tifosi francesi a Roma

Si avvicina la partita tra Lazio e Rennes valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Passaggio fondamentale per i biancocelesti, ma anche per i francesi dopo l'1-1 casalingo contro il Celtic del primo turno. Per sostenere la squadra ospite, secondo quanto riportato da ouest-france.fr, arriveranno a Roma circa 380 tifosi bretoni. Di questi una quarantina fanno parte del gruppo organizzato Celtic Kop di Roazhon.

