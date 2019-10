Lazio, come va Milinkovic: ecco il centrocampista da record

Che sia un giocatore forte, ormai, lo sanno tutti. Ma Sergej Milinkovic-Savic è qualcosa in più: ad oggi è il più giovane centrocampista con il maggior numero di reti in Serie A. È andato in gol 23 volte in 131 presenze. Ventiquattro anni e ventitré reti nel campionato italiano segnati dal 2015 ad oggi. Altri centrocampisti come Barella e Sensi ad esempio, saliti alla ribalta per le buone prestazioni all’Inter, hanno fatto peggio. Il primo ha 22 anni e vanta 7 gol in A in 106 presenze. Il secondo, altro ventiquattrenne, ha segnato 8 reti in 67 presenze.

