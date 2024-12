Lazio, si cerca l'occasione per il mediano: il mercato tra uscite e entrate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nel corso della giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Lotito e Fabiani. Baroni ha bisogno di un centrocampista e la società cercherà di accontentarlo. Non può continuare a spremere Rovella e Guendouzi che, come riporta il Corriere dello Sport, a Lecce hanno percorso, rispettivamente, oltre 12 chilometri (il primo) e oltre 11 (il secondo). Dele-Bashiru non è neanche entrato, ma avrà occasioni; mentre si aspettano segnali da Castrovilli. Le strade da percorrere sono due: un under 22 futuribile da poter prendere come occasione, oppure i piani cambierebbero solo in caso di cessione dell'ex Viola, il quale libererebbe uno slot utile per un over. La società è vigile, ma intanto punta a piazzare Basic e Hysaj dopo aver ceduto Akpa Akpro al Monza. In entrata restano valide le piste già raccontate nei giorni scorsi, ma ci sono complicazioni e concorrenza: Belahyane resta tra i preferiti, ma l'Hellas Verona è vicina alla cessione ad un fondo americano; Atangana del Reims piace molto, ma ha appena rinnovato il contratto fino al 2027, ma non è detto che questo lo tolga dal mercato; infine Casadei, classe 2003 in forza al Chelsea, è stato dato vicino al Monza, ma pare che la Lazio si sia fatta avanti forte della sua volontà di tornare in Italia. Il piano di ringiovanimento non si ferma qui. Infatti, Fabiani starebbe programmando anche un innesto in difesa. Mario Gila ha 24 anni, tutti gli altri centrali hanno più di 30 anni. Dall’Argentina è spuntato il nome di Valentin Gomez del Velez Sarsfield: è un classe 2003, su di lui c’è anche il River Plate. Sempre a giugno si ragionerà sull’arrivo di un terzino destro, non è detto che Marusic rimanga. Ha il contratto in scadenza con un'opzione di prolungamento, ma si aspetta anche un ritocco e un nuovo accordo sulla durata.