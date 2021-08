Lazio - Spezia, Immobile fa 159 in Serie A: superato Luca Toni

Seconda giornata di Serie A e subito record per Ciro Immobile. Primo tempo molto intenso per la Lazio impegnata nella prima gara interna contro lo Spezia. La squadra targata Sarri ha rimontato sul momentaneo 1-0 di Verde con una tripletta del bomber biancoceleste. Il tabellino segna per adesso 3-1 per il club capitolino ma è tempo di record per Ciro. Con le tre reti messe a segno, Immobile ha superato i tre mostri sacri Mancini, Riva e Inzaghi fermi a quota 156 e non solo. Infatti la Scarpa d'Oro ha superato Luca Toni raggiungendo 159 gol messi a segno in Serie A. Immobile è tornato, quest'anno ci sarà da divertirsi.