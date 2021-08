Lazio - Spezia, Lazzari ko nel primo tempo: problema muscolare

LAZIO-SPEZIA - Problemi per Manuel Lazzari durante il primo tempo di Lazio-Spal: al 22' si è fermato e seduto per terra toccandosi il polpaccio destro. Al 25' ha dovuto alzare bandiera bianca e Sarri l'ha sostituito con Marusic. L'ex Spal, probabilmente, si è fatto male per rincorrere una palla vicino alla linea di fondo, in zona Reina, non si è fermato all'istante ma dopo qualche secondo. Bisognerà capire l'entità del problema, Lazzari comunque è uscito dal campo camminando in modo abbastanza sciolto.