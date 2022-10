Lazio - Spezia, punto di non ritorno: da qui dipende la corsa Champions

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È tornata la Serie A dopo un weekend di stop, la Lazio in questa ottava giornata affronterà lo Spezia. L’appuntamento è alle 12:30 sul campo dell’Olimpico, cresce l’attesa e la curiosità nel vedere a che punto sia la squadra di Sarri. Se ripartirà da dove si era interrotta, dalla schiacciante vittoria a Cremona. Si cercano conferme per la continuità. La speranza è che questa possa ritrovarsi sin da subito. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il lunch match di oggi avrà un peso specifico nel percorso dei biancocelesti. Il calendario da qui in poi è fittissimo, tra Europa e campionato non ci sarà un attimo di respiro e partire bene oggi darebbe una grande spinta per affrontare al meglio le prossime sfide. Il fine è la Champions, il tecnico toscano non ha intenzione di rinunciarci e ha già avvisato da tempo i suoi uomini. Non sarà facile, le aquile dovranno resistere alle insidie mantenendo alta la concentrazione e lo sguardo fisso sull’obiettivo. Cinque mesi fa affrontando la squadra di Gotti, Immobile e i suoi riuscirono a trovare la spinta per piazzarsi al quinto posto. Oggi dovranno replicarsi. La gara contro i liguri dà inizio alla scalata.

