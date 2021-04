Lazio - Spezia, Radu: "Record presenze? Sarà storico ed emozionante"

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Radu prima di Lazio-Spezia: "Saranno un pomeriggio e una partita emozionanti e storici, sono 402 partite e sarà il sorpasso su Beppe Favalli, però lasciando stare il record personale, oggi ci aspetta una grandissima partita. Sarà una partita molto difficile, li abbiamo analizzati bene questi giorni, è una squadra molto organizzata, ha un bel gioco e all’andata ci ha dato tanti problemi. Siamo abituati alle soste per le nazionali, abbiamo tanti giocatori che vanno in nazionale. È un piccolo problema per tutte, non solo per noi".

DAZN - A DAZN Radu ha poi aggiunto: "Oggi proverò emozioni forti, per me sarà una partita storica diventando il calciatore con più presenze in questa società. Sarà una giornata che non dimenticherò mai. Non me lo sarei mai aspettato di raggiungere questo obiettivo ma ce l'ho fatta ".