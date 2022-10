Lazio - Spezia, Zaccagni e il retroscena: "Vi svelo cosa ci ha detto Sarri"

Netta vittoria della Lazio che surclassa lo Spezia e vince per 4-0. Al termine del match è intervenuto Mattia Zaccagni, autore del primo gol, ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo stati molto bravi, partiti alla grande. Era ciò che il mister ci aveva chiesto. Quando hai 2 settimane per ripartire col campionato puoi dar tutto in campo, magari ci sono altre partite che gestisci di più. Noi dobbiamo giocare però sempre con questa cattiveria. La continuità è ciò che stiamo cercando. Il mister ci ha detto che negli ultimi 20 giorni ha visto qualcosa di importante nel palleggio e oggi l’abbiamo messo in campo. I gol? Sicuramente quando giochi in casa hai più affetto alla gente, i tifosi sono stati fantastici e spesso ci accompagnano in queste belle prestazione. Giovedì ci aspetta una partita importante e andremo lì per vincere. Questo è un ruolo che mi piace molto perché vado a fare quasi il centrocampista, mi piace giocare tra le linee, l’attacco alla profondità lo sto migliorando di partita in partita. Quel che ho fatto oggi è una cosa che proviamo sempre, Ciro sfila sul secondo palo, quella palla arriva a me o lui e la dobbiamo mettere dentro”.

Zaccagni è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “In cosa siamo cresciuti? Tanto a livello di squadra e di distanze in campo. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo scesi in campo a duemila all’ora come aveva chiesto il mister. Serata in Danimarca? Ancora ci stiamo lavorando, le serate così le dobbiamo eliminare dal nostro percorso perché una partita del genere può abbatterti. Mancini? Io non devo rispondere a niente, la maglia della nazionale è un sogno per me e per tutti. È un grande obiettivo per me e spero di vestirla presto. Essere convocati è sempre un grande piacere, io penso a fare bene con la Lazio e il resto verrà da sé. Che mi rimprovera Sarri? Sicuramente devo cercare di dare continuità alle prestazioni, quando sono in giornata come oggi tutto gira alla grande”