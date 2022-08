Lazio | Strakosha a 360°: dal rigore parato a Dybala ai consigli a Maximiano

Fonte: Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

Il 14 luglio del 2022 per Thomas Strakosha è stato l'inizio di una nuova avventura. Dopo dieci anni alla Lazio in quel giorno ha firmato per il Brentford. Una nuova società, la terza della sua carriera dopo i capitolini e la Salernitana, e la voglia di stupire anche in Premier League. Un campionato che lo ha fortemente attratto, come dichiarato in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, senza dimenticare da dov'è partito e l'affetto del popolo biancoceleste: "Sono davvero felice di essere in Premier League, è sempre stato il mio sogno. Mi sono divertito in Italia, ma sono anche molto entusiasta di iniziare a giocare a calcio in Inghilterra. In Inghilterra lavoriamo molto sulla tattica, cosa che non mi aspettavo. Dal punto di vista del lavoro fisico anche qui lavoriamo molto in palestra, rispetto all'Italia con una maggiore possibilità di scegliere dei protocolli individuali. L'allenamento mi ha dimostrato da subito che il ritmo di gioco è più veloce, si passa con maggiore di rapidità da un'area di rigore all'altra".

Perché il Brentford dopo la Lazio?

"Ho scelto Brentford perché il gruppo qui sembra una famiglia. Ho passato 10 anni nello stesso club, nella stessa città, vivendo la stessa casa. Per me era importante trasferirmi in un ambiente che fosse molto accogliente. Ho parlato con Thomas Frank e Manu Sotelo, ed entrambi mi hanno fatto capire che volevano che crescessi non solo come calciatore, ma anche come persona. Mi piace davvero essere qui".

La Lazio e i bei ricordi nella capitale

"Ho tanti ricordi del mio periodo alla Lazio. Ricorderò sempre il mio debutto, l'atmosfera era fantastica. Anche vincere partite e trofei nei derby sono stati momenti clou"

C'è una vittoria più bella delle altre però?

"La vittoria più bella della mia esperienza alla Lazio è stata quella contro la Juventus nel loro stadio, nel 2017. Non vincevamo lì da molto tempo e ho parato un rigore a Dybala all'ultimo minuto. È stato speciale"

In attesa anche di un secondo portiere alla Lazio è arrivato Maximiano. Hai un consiglio per lui?

"Il mio consiglio è quello di essere se stesso, avere una mente aperta e godersi davvero la sua avventura alla Lazio. È un club enorme, ci sarà molta pressione su di lui ma non deve preoccuparsi perché ha una grande squadra intorno a lui"

Thomas, nel ringraziarti svelaci il tuo obiettivo per il futuro...

"Il mio obiettivo è diventare il miglior portiere della Premier League. Ho bisogno di lavorare sodo per raggiungere questo, so di avere obiettivi molto alti ma sono nel posto migliore per farlo"

