Lazio, Strakosha: "C'è tempo per il rinnovo. Dortmund? Chi non sarebbe interessato?"

Negli studi di Sky Sports Germania Thomas Strakosha ha rilasciato un'intervista. Il portiere della Lazio, a Monaco di Baviera per curare l'infortunio al ginocchio, ha parlato del recupero, di un eventuale interesse del Borussia Dortmund, con battuta finale sulla sfida al Bayern Monaco: "Sono rilassato e ho ancora abbastanza tempo per pensare al mercato. Voglio prima mettermi in forma, poi vedremo cosa succederà. Sono felice alla Lazio e le sono molto grato. Penso che anche la società sia contenta di me. Roma è la mia seconda casa, mi sento a mio agio in città, ma sono sempre aperto a nuove sfide". Sul Borussia Dortmund: "Un grande club, ha una squadra molto giovane e di talento e uno stadio incredibile. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Chi non sarebbe interessato a giocare in un club del genere? La Bundesliga è un campionato interessante, con buone squadre". Sulla sfida tra Lazio e Bayern Monaco in Champions League: "Faremo tutto il possibile per lasciare il campo da vincitori e passare al turno successivo".

LAZIO, LUIS ALBERTO IN DIRETTA CON GLI AUTOGOL

LAZIO, L'ALLENAMENTO DI SCARICO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO