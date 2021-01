Lazio, Strakosha finisce ko: il comunicato sulle sue condizioni

Fuori dall'elenco dei convocati per un problema fisico. Strakosha salterà la trasferta della Lazio a Parma e a questo punto rischia di essere out anche per il derby di venerdì prossimo. Di seguito il comunicato del club: "Si comunica che il calciatore Thomas Strakosha nell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva". Da segnalare comunque che il portiere albanese si era allenatore regolarmente nella giornata di venerdì, salvo poi alzare bandiera bianca nel giorno della rifinitura.