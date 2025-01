Lazio, svelata ufficialmente la maglia per i 125 anni - FOTO

Attraverso un video sui social, la Lazio ha ufficialmente presentato la maglia celebrativa per i 125 anni del club. Il filmato, che si basa sui "trailer" usciti negli scorsi giorni, è indossata nel filmato da Castellanos, Rovella, Pedro e Zaccagni (e Nuno Tavares nella foto di presentazione). Esteticamente è come ce l'aspettavamo e come gli indizi usciti sul web avevano rivelato: bianca, con tre strisce blu scura, blu e celeste che dalle spalle scendono progressivamente e orizzontalmente verso il petto. Sul retro del colletto la scritta "9 GENNAIO 1900". I pantaloncini sono invece in blu scuro. Il kit sarà indossato dalla squadra nella gara di domani 10 gennaio, all'Olimpico, contro il Como.

