Lazio, svolta per il futuro di Armini: ora il rinnovo sembra più vicino

Il talento più parlato e discusso del settore giovanile. Nicolò Armini, capitano della Primavera biancoceleste, è senza dubbio un patrimonio da preservare. Nonostante una stagione di alti e bassi, la società è pronta ad offrirgli il tanto atteso rinnovo. Se ne è parlato tanto, il suo primo contratto da professionista sarebbe scaduto il 30 giugno, il rischio e la possibilità di veder terminare la bella favola poteva essere concreto. La sua procura è gestita da Raiola, che non avrebbe avuto problemi a piazzare il suo assistito. La volontà del giocatore però, è rimasta sempre la stessa.



A luglio il rinnovo sembrava cosa fatta, poi erano seguiti il mancato annuncio, i silenzi, le trattative che sembravano non portare a una conclusione. Si è arrivati fino a fine marzo, è stato sfruttato il periodo di stop forzato dei campionati per ripianare le divergenze. La Lazio gli offrirà un nuovo contratto da cinque anni, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Sconosciute ancora le cifre dell'affare, ma poco importa. L'annuncio potrebbe arrivare a maggio, la firma sul nuovo contratto al rientro a Formello, per ora deserto. La Lazio e Armini continueranno insieme, il difensore biancoceleste dovrà riconquistare a suon di prestazioni la società.

