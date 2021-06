Lazio, tanti giocatori in scadenza: rinnovo di Marusic lontano, Radu in attesa

Una nuova Lazio è in costruzione, Maurizio Sarri sta elaborando la squadra che vuole a disposizione di comune accordo con Tare e tra le questioni da risolvere c'è quella legata ai contratti in scadenza. Per quanto riguarda i giocatori il cui legame con il biancoceleste finirà a fine giugno, a Parolo e Lulic non è stato offerto alcun rinnovo, mentre la situazione di Radu è in un momento di stallo tra l'offerta dell'Inter e l'attesa di un rilancio della Lazio. Sono più numerosi invece i giocatori biancocelesti il cui contratto scadrà nel 2022, come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei: si tratta di Marusic, Luiz Felipe, Strakosha, Patric, Reina, Leiva e Caicedo. Marusic è reduce dalla sua miglior stagione da quando è alla Lazio ma il suo rinnovo è tutt'altro che scontato per ora, considerando anche l'attenzione nei suoi confronti da parte di due top club italiani e due inglesi. Luiz Felipe ha avuto il benestare di Sarri e aveva già definito un accordo con la società, dovrebbe partire solo davanti a offerte irrinunciabili. Strakosha continua ad essere considerato in uscita, Leiva dovrebbe concludere la sua storia con la Lazio con la scadenza del contratto giocando quindi un altro anno a Roma senza rinnovo similmente a quanto farà Reina, Patric e Caicedo invece sono dati per partenti. Tante le situazioni da definire, si preannuncia un'estate movimentata.