Lazio, Tare: "Sono fiero della squadra, meritiamo di essere qui"

Dopo anni di sacrifici e delusioni la Lazio è riuscita ad entrare nelle migliori 16 squadre d'Europa e questa sera giocherà contro il Bayern Monaco. A pochi minuti dal match Igli Tare ha raccontato a Sky Sport le sue emozioni: "Mi sento fiero della squadra e del lavoro fatto in questi anni. Meritiamo di essere qui a giocare contro il Bayern Monaco. Giocare sabato è stato meglio così non abbiamo avuto tanto tempo di pensare. I ragazzi li ho visti carichi, anche nell'allenamento di quesra mattina. Abbiamo una squadra abbastanza esperta, abbiamo le carte in regola di rimanerci. L'obiettivo principale di quest'anno è riqualificarci. Questa sera serve prudenza, loro sono molto offensivi e hanno giocatori bravi nell'uno contro uno. Se riuscissimo a superare il primo pressing, potremmo essere in grado di metterli in difficoltà. Il merito della crescita della squadra va al presidente Lotito. Lo scorso anno abbiamo ricevuto un'offerta importante per Milinkovic nei giorni finali di mercato, io ho lasciato la palla a lui che ha detto di voler crescere e ha quindi rifiutato l'offerta".